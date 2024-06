747 vervoert 116 “hooggeplaatste” gasten

Ongebruikelijke passagiers aan boord van een 747-Jumbojet. Silk Way West Airlines vervoerde een kudde van 116 jakken van Kirgizië naar Azerbeidzjan, meer dan tweeduizend kilometer verderop.

De beesten werden van Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië met een 747-400F naar de luchthaven van Ganja, een stad in West-Azerbeidzjan, vervoerd. De jak is een gedomesticeerde rundersoort die vooral voorkomt in Centraal-Azië. De beesten kunnen gemakkelijk bergen beklimmen en leven veelal in hooggelegen gebieden. De inwoners van Centraal-Aziatische landen gebruiken de jak dan ook als lastdier voor het transport van goederen. Om de hoogste mate van comfort te waarborgen, werden de jakken ondergebracht in op maat ontworpen-kratten die bescherming bieden tegen letsel en stress. De Superjumbo was uitgerust met geavanceerde ventilatie- en temperatuurregeling-systemen om tijdens de reis een optimaal klimaat te behouden.

De Azerbeidzjaanse minister van Landbouw wil de dieren gebruiken om een fokprogramma te bevorderen. De jakken komen terecht in het westen van het Caucasus-land. De vrachtmaatschappij zelf zegt volledig achter het programma van de overheid te staan. De meewerking aan het transport toont dan ook ‘de sterke steun van de luchtvaartmaatschappij voor duurzame landbouwontwikkeling,’ aldus een woordvoerder van Silk Way West. Na de aankomst van de 747, werden de runderen per vrachtwagen naar de groene, hooggelegen gebieden van West-Azerbeidzjan vervoerd.

Vugar Mammadov, Vice-President Centraal-Azië bij Silk Way West Airlines, sprak zijn trots uit over de rol van de airline in dit initiatief. ‘We zijn vereerd duurzame landbouw en biodiversiteit te ondersteunen. We doen dit door middel van deskundige behandeling en transport van levende dieren. Deze samenwerking met het ministerie van Landbouw onderstreept onze toewijding lokale ecosystemen te verbeteren en, bij te dragen aan wereldwijde duurzaamheidsinspanningen’, aldus Mammadov.

Silk Way West Airlines

Silk Way West Airlines is een dochtermaatschappij van het Azerbeidzjaanse Silk Way Airlines. De maatschappij is opgericht in 2001 en heeft haar basis in Baku, de hoofdstad van het Caucasus-land. De vloot bestaat uit twaalf toestellen. Ze beschikt over twee 777F-toestellen, die de maatschappij beide nieuw ontving vorig jaar. Daarnaast heeft ze ook vijf 747-400F- en vijf 747-8F-Superjumbo’s in haar vloot. De gemiddelde leeftijd van de gehele vloot is ongeveer veertien jaar volgens gegevens van planespotters.net.