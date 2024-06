Antonov crasht in Noord-Rusland

Afgelopen vrijdag crashte een Antonov-26 in het besneeuwde noorden van Rusland. Volgens de eerste rapporten speelt beperkt zicht door mist een belangrijke rol.

De Antonov An-26, registratie RA-26662, was onderweg van havenstad Sabetta naar de luchthaven van Utrenny. De laatstgenoemde heeft een geasfalteerde baan van 1550 meter. Toen Vlucht UTR9796, met 41 aanzittenden aan boord, daar iets voor twee landen wou, ging het mis. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya raakte het in 1979-gebouwde vliegtuig ongeveer 1000 meter voor de baan aan de grond. De machine bleef uiteindelijk in een greppel liggen. Foto’s van het ongeluk tonen dat de romp van het tweemotorige vliegtuig in twee delen is gebroken. De cockpit is bij het ongeluk losgekomen. De machine is total loss verklaard. Utair Antonov AN-26 (RA-26662, built 1979) hit a fence on approach to Utrenny Airport(USDM), Russia and impacted ground about 1 km short of the runway. Flight #UT9796 from Sabetta slid over snow until it crosses a ditch where the forward fuselage broke off. Both pilots and a… pic.twitter.com/t70y2W6rVb— JACDEC (@JacdecNew) June 14, 2024

Op het moment van het ongeluk hing er een dichte mist en woei het hard. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij was de crew genoodzaakt een noodlanding te maken door de weersomstandigheden. ‘Het Antonov AN-26-vliegtuig dat van Sabettta naar Utrenny vloog, maakte een noodlanding nadat de weersomstandigheden drastisch verslechterden.’ Ondanks de crash, komen de 36 passagiers en vijf bemanningsleden er nog goed vanaf. Alleen de twee piloten en een vrouwelijke passagier moesten voor de zekerheid onderzocht worden. Zij maken het allemaal goed.

Luchtvaartproblemen in Rusland

Rusland kampt met ernstige tekorten in de luchtvaart. In februari maakte het Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JACDEC) bekend dat incidenten het afgelopen jaar meer dan verdubbeld zijn, van 37 gevallen in 2022 naar 81 in 2023. Russische luchtvaartmaatschappijen zijn haast opzoek naar reserveonderdelen. Die komen door de sancties als gevolg van de oorlog in Oekraïne niet langer het land binnen. Daarom pompen de Russen nu miljoenen in het nabootsen van Westerse vliegtuigonderdelen. Bovendien zijn Russische vliegtuigbouwers hard bezig om hun capaciteit op te hogen aangezien Russische airlines staan te springen om in eigen land-gebouwde toestellen.