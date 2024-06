België plaatst belangrijke militaire order

België bestelt zeventien Airbus H145M-helikopters. Gister sloot de NSPA, de organisatie die de NAVO logistiek ondersteunt, namens de Belgische Federale overheid de overeenkomst met het helikopter departement van de Europese vliegtuigbouwer. De deal bestaat uit vijftien stuks voor het leger en de twee andere zijn bestemd voor de politie. Bovendien heeft de politie de mogelijkheid nog drie extra exemplaren erbij te bestellen.

‘We zijn er trots op dat België zich aansluit bij de groeiende gemeenschap van H145M-gebruikers’, zegt Bruno Even, CEO van Airbus Helicopters. ‘In Europa wordt de robuuste helikopter het boegbeeld voor tactisch luchtbrug-vermogen, speciale operaties en medische evacuaties. We zijn er zeker van dat de H145M snel een belangrijke troef zal worden voor de Belgische defensie- en veiligheidsportefeuille.’

De H145M is de militaire variant van de populaire tweemotorige H145 helikopter. Het is een machine met een breed scala aan mogelijkheden en binnen enkele minuten kan de wentelwiek omgetoverd worden. Er is de mogelijkheid van een lichte aanvalsrol, met ballistische en geleide wapens en een ultramodern zelfbeschermingssysteem. Maar, de machine kan ook veranderen in een versie voor speciale operaties, inclusief snel-dalende uitrusting. Andere grote landen die, behalve België, de H145M in gebruik hebben zijn de Verenigde Staten en Duitsland, onder andere. Nederland heeft geen exemplaren van deze Airbus-machine. Wel beschikt Defensie over Airbus-transporthelikopters.