Dure problemen voor Air France-KLM

Air France-KLM verliest veel geld door problemen in de toeleveringsketens voor vliegtuigonderdelen. Dat zei Air France-KLM-topman Ben Smith op een evenement van de luchtvaartgroep in Parijs. ‘We moeten vliegtuigen aan de grond houden of we moeten meer geld besteden aan reparaties, dat is erg frustrerend.’

Sinds de coronapandemie kampt de algehele luchtvaartsector met leveringsproblemen. Dit leidt bij maatschappijen tot flinke tekorten. Sinds het einde van de crisis kiezen passagiers massaal weer voor het vliegtuig waardoor leveranciers niet aan de vraag kunnen voldoen. Bij Air France-KLM kiest men er daarom vaker voor om onderdelen te repareren in plaats van te vervangen. Bovendien verdubbelt de Frans-Nederlandse groep het aantal reservetoestellen voor de zomerperiode. Zo zijn er meer alternatieven beschikbaar bij eventuele uitval van een machine.

Vorige week stuurde KLM nog twee Embraer E2’s naar de luchthaven van Twente. Het heeft te maken met de aanhoudende problemen bij motorfabrikant Pratt & Whitney. Door inspecties en revisies kunnen enkele motoren niet in gebruik worden genomen. Bovendien zijn er weinig reservemotoren beschikbaar om de defecte te vervangen. Air France-KLM met de aangekondigde maatregelen het noodzakelijk moeten parkeren van nog meer toestellen te voorkomen.

Olympische Spelen

Met het oog op de Olympische Spelen sprak Smith met CNN. Daar zegt hij dat zakenreizen steeds meer oprukken, vooral transatlantische business trips zijn populair. Hij verwacht dat het percentage overstappende passagiers tijdens de Spelen aanzienlijk zal dalen en er meer passagiers zullen zijn die de hubs van Air France-KLM als eindbestemming hebben. Het hele businessmodel verandert daarom tijdens het evenement maar, ’het is een once-in-a-career ervaring,’ aldus de topman.