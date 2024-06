Supersonische “Overture” wéér een stap dichterbij

Het Amerikaanse Boom Supersonic vierde maandag de officiële voltooiing van de Overture Superfactory. De gloednieuwe productielocatie werd officieel geopend met het knippen van een lintje.

De Overture-superfabriek staat op het Piedmont Triad International Airport in Greensboro, North Carolina. Boom Supersonic verwacht dat de hal ten minste 40% zuiniger is in vergelijking met vergelijkbare productiefaciliteiten. Behalve dat de fabriek gebruik maakt van duurzame producten, gebruikt de faciliteit ook stadshitte-beperkende materialen, hoogwaardige LED-verlichting en waterbesparende systemen om het energie- en waterverbruik te verminderen.

De fabriekshal zal nu gereed gemaakt worden voor productie. De eerste productielijn moet jaarlijks 33 Overture-toestellen afleveren. Dit moet Boom Supersonic jaarlijks zes miljard Amerikaanse dollar gaan opleveren. De Overture vliegt twee keer sneller dan huidige vliegtuigen en is geoptimaliseerd om te opereren met 100% duurzame luchtvaartbrandstof (SAF). Daarnaast heeft Boom ook een plan voor een tweede productielijn in de pijplijn zitten. Bovendien krijgt de locatie ook een aflever-centrum. In dit centrum ontvangen maatschappijen hun supersonische vliegmachines. Onder de airlines die al een order geplaatst hebben, zijn United Airlines, Japan Airlines en American Airlines. De laatstgenoemde heeft een aanbetaling gedaan voor twintig exemplaren. Daarbij komt de mogelijkheid om hier nog eens veertig stuks aan toe te voegen. Op dit moment zijn de orderboeken van Boom goed voor 130 Overture-vliegtuigen.

Kathy Savitt, bestuursvoorzitter van Boom Supersonic, noemt de Overture Superfactory een belangrijke stap voorwaarts in het realiseren van duurzaam en toegankelijk supersonisch reizen. Boom verwacht tegen 2032 meer dan 2.400 mensen in de Superfactory in dienst te hebben en zou al van start gegaan zijn met het wervingsproces. Vanaf volgend jaar zou de fabriek de eerste exemplaren moeten afleveren. Volgens schattingen van economen moet de hele productie van het Overture-toestel in twintig jaar tijd de economie van North Carolina met tenminste 32,3 miljard Amerikaanse dollar laten groeien.