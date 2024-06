Waarschijnlijk minder go-arounds op Schiphol

Op 13 juni paste LVNL de grenzen van het luchtruim voor landend verkeer op Schiphol aan. Hiermee wordt de afstand tussen vliegtuigen vergroot en hoeven piloten minder vaak in te grijpen.

De aanpassing van het luchtruim bij Schiphol zorgt ervoor dat de TCAS-melding (Traffic Collision Avoidance System) minder vaak klinkt in de cockpit. Deze geeft de aanwijzing te klimmen aan aanvliegend verkeer omdat er een ander toestel in de directe omgeving is. De meldingen zorgen vooral voor overlast op de Zwanenburgbaan en de parallel gelegen Polderbaan. Door een TCAS-melding in een cockpit kan het ertoe leiden dat landende toestellen op beide banen moeten uitwijken. Dit zorgt voor overlast en verhoogde werkdruk bij zowel de piloten als de luchtverkeersleiding. Jaarlijks komt een dergelijke situatie ongeveer twaalf keer voor, meldt LVNL.

TCAS-meldingen

Tot voor kort was het Nederlandse luchtruim rondom Schiphol zo ontworpen dat commercieel (ILS) en privaatverkeer (VFR) elkaar verticaal mochten naderen tot 500 voet. De relatief korte afstand tussen twee toestellen leidde soms ertoe dat landend verkeer TCAS-meldingen ontving. Deze situaties deden zich voornamelijk voor in het luchtruim ten westen en noorden van de Schiphol Controlezone 2 (CTR 2), waar vliegtuigen de Polderbaan of Zwanenburgbaan op een hoogte van 2000 voet aanvliegen. Een klein vliegtuig op een hoogte van 1500 voet kan dan ervoor zorgen dat een commerciële machine een TCAS-melding binnenkrijgt. Bij die melding ontvangt de piloot een kliminstructie, waardoor de landing moet worden afgebroken.

Na een onderzoek van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) concludeert de luchtverkeersleiding dat deze meldingen zich niet langer voordoen bij een verticaal verschil van 700 voet. Daarom is de CTR 2 zone nu veranderd in een TMA 7 (Terminal Control Area). Dit betekent simpel gezegd dat de zone rondom Schiphol is vergroot waardoor er minder TCAS-meldingen voorkomen. Hiermee lost LVNL de meldingen op in het gebied ten noordwesten van Schiphol, daar waar die het vaakst voorkwamen.