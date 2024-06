Drie vliegtuigongevallen in Nederland

Tussen Ede en Veenendaal is woensdagmiddag een klein vliegtuig gecrasht. Daarnaast raakte nog een ander toestel van de baan op de luchthaven van Rotterdam, en verongelukte eerder op de dag een zweefvliegtuig in de omgeving van Hoogeveen.

Het toestel, een Vans RV-7, was eerder opgestegen vanaf vliegveld Teuge. Boven het dorp De Klomp, vlakbij Veenendaal kwam het toestel om nog onbekende reden in de problemen. Op vluchtdata van ADSBexchange is te zien dat het vliegtuig, registratie PH-MNX, vervolgens hoogte verloor en in de buurt van Ederveen van de radar verdween. Rond 14:20 uur werden de hulpdiensten op de hoogte gesteld van het ongeval.

Er werden onder andere brandweerwagens, ambulances, een traumahelikopter en een kustwachthelikopter opgeroepen. Laatstgenoemde werd onderweg geannuleerd. De politie doet momenteel onderzoek en meldt dat een van de twee inzittenden zwaargewond is geraakt. De luchtvaartpolitie is ook onderweg voor verder onderzoek. Het vluchtpad van de PH-MNX © ADSBexchange.com

Rotterdam

Op Rotterdam The Hague Airport raakte ‘s middags een vliegtuig van de baan. Het gaat om de PH-SVT, een Robin DR400 van de Vliegclub Rotterdam. De start- en landingsbaan van het vliegveld is als gevolg van het incident enige tijd gesloten. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak van het voorval is. De inzittende van de Robin is niet gewond geraakt.

Hoogeveen