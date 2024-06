Enige Caribische Fokker 70-gebruiker failliet

Dinsdag werd JetAir failliet verklaard. De Curaçaose luchtvaartmaatschappij verzorgde lijn- en chartervluchten in het Caribisch gebied en naar Zuid-Amerika met twee Fokker 70’s.

JetAir was slechts vijf jaar actief. In november 2019 voerde de airline voor het eerst commerciële vluchten uit, maar werd al snel geconfronteerd met de coronacrisis. De pandemie had grote gevolgen voor de maatschappij ,die niet in staat was de benodigde investeringen te doen voor het onderhoud van haar twee Fokkers. De afgelopen jaren leed het bedrijf forse verliezen.

Door de financiële problemen besloot JetAir uiteindelijk een vliegtuig uit te faseren en te gebruiken als onderdelendonor voor het andere toestel, registratie PJ-JAB. Het bleek niet voldoende om de laatste machine operationeel te houden. De Fokker had dringend een nieuwe motor nodig, een investering die JetAir niet kon bekostigen. Met een verlies van ruim een miljoen euro in de eerste vier maanden van dit jaar, zat er voor de airline niets anders op dan het aanvragen van haar eigen faillissement.

Doorstart

De curatoren besloten dinsdag alle operaties volledig stop te zetten. De Fokker blijft voorlopig aan de grond en alle toekomstige vluchten worden geannuleerd. Momenteel worden passagiers, werknemers en andere belanghebbenden geïnformeerd en mogelijkheden voor een doorstart van JetAir.