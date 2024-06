KLM-passagiers landden op verkeerde luchthaven

Twee KLM-passagiers kwamen na hun overstap op Schiphol op andere Europese luchthavens aan dan aanvankelijk gepland.

Het ging om twee oudere vrouwelijke reizigers die op 13 juni vanuit Cartagena (Colombia) naar Amsterdam vlogen. De twee kenden elkaar niet. Na aankomst maakten zij zich op voor hun transfer. Een van de vrouwen zou een vervolgvlucht naar Zürich (Zwitserland) nemen, terwijl de andere naar het Duitse Frankfurt wilde afreizen. Echter, op Amsterdam liep het ietwat anders: degene die Frankfurt als bestemming had nam de vlucht naar de Zwitserse stad en met de andere ging het onbedoeld richting Frankfurt.

Fout bij de gate

Omdat passagiers vrij kunnen reizen binnen het Schengengebied, zijn er geen paspoortcontroles bij de gate alvorens zij aan boord stappen. Naar verluidt zou het KLM-personeel de boarding passes van de twee vrouwen door elkaar hebben gehaald. Hierdoor konden zij aan boord stappen. ‘Het is aannemelijk dat de vrouwen niet naar de informatieborden hebben gekeken. Aangezien ze alleen Spaans spraken hebben ze de oproep bij de gate niet begrepen. Daardoor zijn ze in het verkeerde vliegtuig gestapt’, licht een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij toe bij de aeroTELEGRAPH. KLM zegt dat (transfer)passagiers ‘er zelf verantwoordelijk voor zijn dat zij over de juiste reisdocumenten beschikken.’ Desondanks betreurt de maatschappij ‘dat de twee vrouwen op de verkeerde bestemming zijn aangekomen’.

Verkeerde land

Snel genoeg merkten de twee op dat het niet goed was gegaan. Nadat een van de twee de douane van de luchthaven van Zürich was gepasseerd, constateerde ze dat ze in het verkeerde land was toen ze haar familie niet zag. Eén familielid stond toevallig wel in de aankomsthal van het Zwitserse vliegveld, maar die wachtte dus op haar moeder die uiteindelijk in Frankfurt zou arriveren.