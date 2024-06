KLM vliegt langer door met 747

Ter vervanging van haar huidige vrachtvloot plaatste de KLM-groep in 2023 een bestelling voor de Airbus A350F. De toestellen worden later geleverd dan oorspronkelijk gepland.

Volgens Adriaan den Heijer, managing director van Martinair, komen de eerste A350F’s begin 2027, een halfjaar later dan gepland. ‘Vertraging bij Airbus’ is de oorzaak van de gewijzigde planning. KLM en Martinair moeten het daarom langer volhouden met de vier oude Boeing 747’s. Drie van de Jumbo’s dragen het KLM-kleurenschema. De andere machine, registratie PH-MPS, is het enige toestel dat nog met de Martinair-livery vliegt.

De levering van de vier A350F’s was oorspronkelijk gepland voor de tweede helft van 2026. Rond diezelfde tijd zou Air France Cargo ook vier A350F’s ontvangen. De bestelling voor de Franse vrachttak werd eind 2022 geplaatst, gevolgd door de order voor Martinair een maand later. Het is nog onduidelijk of, net als bij de 747’s, een toestel in de Martinair-kleuren zal worden gespoten.

Uitstoot

Marjan Rintel, CEO van KLM, benadrukte vorig jaar dat de vervanging van de 747 versneld zal plaatsvinden in het kader van de duurzaamheidsambities van KLM: ‘We willen minder CO2 uitstoten vanwege het klimaat en het geluid verminderen voor omwonenden. Dat is de reden dat we besloten hebben deze order eerder te plaatsen dan aanvankelijk gepland.’

A350F

De vrachtvariant van de A350 heeft een extra groot vrachtdek. Ook is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van lichtere materialen om het startgewicht laag te houden. Samen met efficiënte Rolls-Royce Trent XWB-97-motoren zorgt dit voor aanzienlijke betere prestaties op het gebied van CO2-uitstoot en geluid. De nieuwe toestellen stoten zo’n veertig procent minder CO2 uit en maken vijftig procent minder geluid dan hun voorgangers. Ze kunnen maximaal 108 ton aan verschillende soorten vracht vervoeren.