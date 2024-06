‘Nog een reden voor duurdere Schiphol-vluchten’

De ticketprijzen voor reizigers die vanaf Schiphol vertrekken komen volgens Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, mogelijk nog hoger te liggen.

Dat komt doordat de luchthaven het werk van de security wil uitbesteden. ‘De reden is dat ze niet over de benodigde expertise beschikken; beveiliging is specialistisch werk’, zegt Melkert in gesprek met BNR. De verwachting is echter wel dat uitbesteding resulteert in hogere kosten. En die dienen ergens vandaan gehaald te worden.

Ticketprijzen worden hoger

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de kosten doorberekend worden aan luchtvaartmaatschappijen die deze op hun beurt weer zullen verhalen op de passagiers. Melkert verwacht echter niet dat de airlines die hun vliegtickets door een mogelijke nachtsluiting en een verhoging van de tarieven op Schiphol reeds duurder zullen maken, minder reizigers zullen vervoeren. ‘Mensen vliegen niet dagelijks en zullen bereid zijn een extra bedrag te betalen voor een betere ervaring. Zeker als het slechts een paar keer per jaar betreft’, licht de luchtvaartdeskundige aan de TU Delft toe.

Tekorten bij de security

De beveiliging op Schiphol was afgelopen jaren het zorgenkindje van de luchthaven. Door personeelstekorten, ontstaan als gevolg van de coronacrisis, ontstonden tijdens de mei- en zomervakanties lange rijen voor de security. In 2021 en 2022 liepen de rijen zelfs op tot buiten de vertrekhallen. ‘Dit heeft onder andere geleid tot het vertrek van de toenmalige directeur Dick Benschop. Nu, met de nieuwe aanbesteding, wordt expliciet de nadruk gelegd op de kwaliteit van het werk’, zegt Melkert. Daarmee doelt hij erop dat de wachtrijen een onbedoeld gevolg waren van de nasleep van de coronacrisis.