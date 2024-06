Besluit rondom Eindhoven Airport voor de rechter

Mobilisation for the Environment (MOB) stapt naar de rechter. De actiegroep gaat niet mee in het besluit dat de minister over Eindhoven Airport nam.

Vorige week besloot het Ministerie van Natuur en Stikstof dat Eindhoven Airport, zowel als Rotterdam The Hague Airport, geen vergunning nodig heeft voor de uitstoot van stikstof. Zij kwam tot deze beslissing omdat zij de impact van de luchthavens té gering acht om er een vergunning aan te binden. De luchthaven van Eindhoven was al in 2020 begonnen met de aanvraag van een vergunning. Wel moeten de luchthavens zich houden aan een emissieplafond. Daarbij moeten zij jaarlijks de stikstofuitstoot rapporteren en die aan het ministerie vermelden.