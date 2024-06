CEO Boeing krijgt ervan langs in Amerikaanse Senaat

Dinsdag antwoordde Boeing-topman Dave Calhoun vragen van de Amerikaanse Senaat. De senatoren attaqueerden hem om de fabrikant’s veiligheidsreputatie waardoor de excuses aan de nabestaanden volledig ondergesneeuwd raakten.

Bij een hoorzitting van het Permanente Subcommittee Onderzoeken van de Senaat kreeg Calhoun herhaaldelijk vragen naar zijn salaris, zijn ontslag en de veiligheidscultuur bij Boeing. Hij streek in 2023 een kleine 33 miljoen Amerikaanse dollar op. Dat was een slordige tien miljoen meer dan een jaar eerder. De Republikeinse Senator Josh Hawley vroeg de topman waarom hij niet eerder opstapte en beschuldigde hem van oppervlakkige hervormingen terwijl hij miljoenen in eigen zak stoppen mocht. Het was de eerste keer dat Calhoun publiekelijk vragen van wetgevers beantwoorde sinds de bekendmaking van zijn opstappen.

Aan het begin van de zitting stond Calhoun op en draaide zich om naar het publiek. Dit zat vol nabestaanden van slachtoffers die zijn omgekomen tijdens de twee fatale 737 MAX-crashes. Hij toonde hen berouw. ‘Graag bied ik mijn excuses aan namens alle medewerkers van Boeing, van huidige en vroegere en, van over de hele wereld, voor jullie verliezen. Die zijn verschrikkelijk. Daarbij wil ik mijn spijt betuigen voor het verdriet dat wij aangericht hebben.’ Deze excuses werden echter overweldigd door de vragen die de CEO op zich afgevuurd kreeg. Bovendien eisten de nabestaanden een boete van een kleine 25 miljoen dollar met daarnaast een criminele vervolging van de vliegtuigbouwer.

Democratische Voorzitter Senator Richard Blumenthal noemde de zitting een moment van afrekening voor Boeing. Daarnaast vond hij ook dat er genoeg bewijs is voor het Openbaar Ministerie om de vliegtuigbouwer te vervolgen voor de misstappen die er zijn begaan. ‘Als voormalig federale aanklager en procureur-generaal denk ik dat het bewijs bijna overweldigend is om die vervolging te rechtvaardigen,’ aldus Blumenthal.

Het Openbaar Ministerie heeft nu tot zeven juli de tijd om de rechter in Texas te informeren over haar plannen.