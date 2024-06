Global Airlines stelt eerste vlucht uit

Oorspronkelijk zouden de Airbus A380’s van Global Airlines dit jaar in dienst treden.

Toen de luchtvaartmaatschappij in mei 2023 de aankoop van haar eerste A380 aankondigde, gaf het bedrijf aan in 2024 te willen starten met het uitvoeren van commerciële vluchten. Vorige maand vloog Global Airlines voor het eerst een Superjumbo, registratie 9H-GLOBL, naar het Verenigd Koninkrijk. De maatschappij liet ook de afgelopen tijd voortdurend weten dat dit jaar de eerste vluchten zouden starten.

Nu noemt de airline toch ‘volgend jaar‘ als het moment waarop de eerste commerciële vlucht plaats zal vinden. Waarom Global Airlines nu voor uitstel heeft gekozen is niet bekend. Een van de redenen zou kunnen zijn dat geen van de A380’s klaar is om in dienst te treden. De 9H-GLOBL ondergaat momenteel een onderhoudsbeurt op de luchthaven van Prestwick, in Schotland. Het bedrijf zei dat een volgende stap van het onderhoudsproces in de komende weken zou moeten beginnen.

Global Airlines

Global Airlines wil vluchten aanbieden tussen Londen en de Verenigde Staten. De vloot bestaat voorlopig uit vier Airbus A380’s. Een opmerkelijke beslissing gezien het feit dat veel maatschappijen, met uitzondering van onder meer Emirates en Qatar, hun Superjumbo’s langzamerhand uitfaseren. Lufthansa vliegt ook nog steeds met A380’s, maar haalde al wel enkele uit haar vloot. Daar moet Global Airlines nog niet aan denken. ‘Met de aankoop van deze toestellen bereikt de vlootontwikkeling van de luchtvaartmaatschappij een nieuwe mijlpaal met vier A380’s die in het voorjaar van 2024 in gebruik zullen worden genomen’, stelde de nieuwkomer vorig jaar. Global Airlines wordt de komende jaren bijgestaan door twee consultants die plaatsnemen in de adviesraad. De eerste is Pierre Madrange, onder meer voormalig gevechtspiloot van de Franse luchtmacht en Chief Operations bij XL Airways; de tweede is Ian Black, oud-gezagvoerder op onder meer de Airbus A340 en Boeing 787.