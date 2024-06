Koning in Apache-helikopter boven ‘oorlogsgebied’

Woensdag maakte Koning Willem-Alexander een testvlucht in een Apache-Gevechtshelikopter. Hij nam deel aan een militaire trainingsoperatie van de Luchtmacht boven een gebied dat een oorlogsterrein nabootsen moet.

De Koninklijke Luchtmacht is wedergekeerd in het ruige terrein van het Noord-Engelse Carlisle. Daar voert defensie een oefening onder de naam Tac Blaze uit. Deze begon afgelopen week en duurt in totaal drie weken. Gedurende de oefening ontwijkt de Luchtmacht vijandige militaire installaties en vliegt ze om tactische redenen extra laag. De training vindt plaats boven de driehonderd hectare-tellende “Spadeadam Range”. Het terrein is van de Britse Luchtmacht en huisvest voormalige Soviet-installaties zowel als moderne grond-lucht systemen. Hierdoor kunnen militairen oefenen in een vrij realistische oorlogssimulatie.

Alhoewel de Koning enkel plaatsnam in een Apache-gevechtshelikopter, waren er ook Chinooks en Cougars aanwezig. Deze toestellen gebruikt defensie voornamelijk voor het transport van militair materieel en personeel. Alhoewel de twee ook door defensie gebruikt worden bij brandbestrijding en zoek- en reddingsacties. De laatstgenoemde is ook in staat deel te nemen aan maritieme taken. Tijdens Tac Blaze oefenden de helikopters met het droppen van militairen aan het front, aan de wentelwieken dan weer de taak heelhuids het strijdtoneel te verlaten. Bij de oefening zijn er vijf Apache’s aanwezig, vier Chinooks, zowel als twee Cougars.

De koning reageerde vol enthousiasme, zegt Defensie. Na zijn ‘eigen trainingsvlucht’ maakte de Majesteit nog een praatje met een aantal militairen. Hij ontvangt hier, onder andere, uitleg over het nut en het belang van de militaire oefening. Daarnaast krijgt hij van de militairen te horen wat ieders rol is en hoe deze vervullen te vervullen.