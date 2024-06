Rapport: KLM levert Nederlandse economie vele miljarden op

Uit een rapport dat deze week verscheen blijkt dat KLM een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie levert. De luchtvaartmaatschappij is goed voor maar liefst 2,3 procent van het gehele Nederlandse BBP.

De Air France-KLM-groep maakt op haar twintigste verjaardag de vondsten bekend van een onlangs verschenen rapport. Op verzoek van het concern onderzocht Herben Castéran, hoogleraar aan en directeur van de Institut Mines Télécom Business School, de impact van de twee maatschappijen op de Nederlandse en Franse economieën. Hij deed onderzoek naar de belangrijkste aspecten van de groep: personenvervoer, vrachtvervoer en vliegtuigonderhoud.

De vondsten duiden op een belangrijke economische impact van de groep in zowel Nederland als Frankrijk. De netto-inkomsten in fiscaal jaar 2023 van de groep komen neer op 0.9 miljard euro. Echter, de financiële impact van het bedrijf is veel breder dan alleen de sector zelf, en is ook indirect van groot belang voor de economie. Dit is het zogeheten multiplier-effect. Zo was de totale bijdrage van KLM aan de Nederlandse economie uiteindelijk goed voor maar liefst 21,9 miljard euro, blijkt uit het onderzoek. In Frankrijk gaat het zelfs om 48,9 miljard euro. De activiteiten van Air France-KLM verzorgen, naast directe, ook indirecte investeringen en werkgelegenheid. Deze komen in de vorm van bedrijven die nauw gelinkt zijn aan de groep, meer lokale leveranciers en natuurlijk toerisme. Het onderzoekt concludeert dat elke geïnvesteerde euro in Nederland 3,4 nieuwe euro’s oplevert.

Naast economische impact heeft Air France-KLM ook grote impact op de werkgelegenheid. In de twee voorgaande jaren trok KLM vijfduizend werknemers aan, vooral op het gebied van piloten, stewardessen en monteurs. De blauwe maatschappij hoopt deze trend in 2024 voort te kunnen zetten, in het bijzonder voor piloten en onderhoudspersoneel. Bovendien, draagt de maatschappij ook bij aan jeugdparticipatie door onder andere stages aan te bieden, zowel als steun aan vooruitstrevende verenigingen. Air France-KLM is goed voor het creëren van banen voor steden ter grootte van, respectievelijk, Lyon en Eindhoven. De Nederlandse helft heeft direct 26.000 werknemers in dienst. Daarnaast zorgt zij voor banen die indirect gelinkt zijn aan haarzelf, zowel als banen die gelieerd zijn aan de activiteiten van de maatschappij zoals, bijvoorbeeld, de toeristische sector.

Hubmodel van KLM

Zowel Parijs (CDG) als Amsterdam (AMS) dienen als doorvoerluchthaven. Met name Schiphol heeft een belangrijke hubfunctie. KLM heeft van de Amsterdamse luchthaven een effectief doorvoerknooppunt gemaakt waardoor de hoofdstad direct verbonden is met meer dan honderdzestig luchthavens over de hele wereld. Zonder dit model zou Schiphol goed zijn voor slechts tien bestemmingen wereldwijd. Het netwerk van KLM is belangrijk omdat dit het internationaal zakendoen bevordert en buitenlandse bedrijven zich gemakkelijk kunnen vestigen in Nederland. Daarvoor is het hub-model dat afhankelijk is van zogenaamde feeder-vluchten essentieel.

Nieuw kabinet

Met de komst van een nieuw kabinet klinkt er in KLM-gelederen de hoop dat er ook vanuit de politiek weer meer erkenning komt voor het belang van de luchtvaart voor de Nederlandse economie. Of de KLM-directie hoopvol is over het aantreden van het nieuwe kabinet? ‘We willen ze graag eerst leren kennen’, glimlacht CEO Marjan Rintel donderdagochtend tijdens de start van het jaarlijkse golftoernooi KLM Open. ‘Het eerste inzicht is er wel dat bedrijven nodig zijn voor welvaart.’ ‘Er lijkt meer oog te zijn voor het economische belang ook van de luchtvaart, naast de balans die er met de omgeving moet zijn. Dat is toch wel een nieuw geluid’, vult Bas Gerressen, directeur van KLM Nederland, aan. Toch blijft de politieke onzekerheid ten aanzien van de luchtvaartsector er voorlopig nog even, in afwachting van een gedetailleerd regeerakkoord. Barry Madlener, die als beoogd minister van Infrastructuur en Waterstaat over onder meer de luchtvaart zal gaan, is in ieder geval welkom voor een bedrijfsbezoek. De boodschap van de KLM-top aan het nieuwe kabinet is in ieder geval om snel aan de slag te gaan met de gezamenlijke actieagenda, naast de miljardeninvesteringen die het bedrijf doet in vlootvernieuwing en Sustainable Aviation Fuel (SAF). Maar voor zulke mega-investeringen is een betrouwbare overheid nodig, klinkt het.