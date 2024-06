Cessna crasht op Belgisch vliegveld

Op een klein vliegveld in België crashte donderdag een Cessna 208. Het toestel kreeg tijdens de nadering te maken met motorproblemen.

Het ongeval vond plaats op het vliegveld van Spa-Sauvenière. De Cessna van Skydive Spa, registratie OO-SEX, was ‘s ochtends opgestegen om parachutisten te droppen. Na de dropping keerde de machine terug naar het vliegveld. Vlak voor de landing kwam het toestel echter in de problemen. Als gevolg hiervan crashte de OO-SEX op het vliegveld en kwam naast de baan tot stilstand.

De piloot, de enige inzittende, raakte gewond maar kon op eigen kracht de Cessna verlaten. Hij is later met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Omdat door de klap brandstof was gaan lekken, werd een noodplan geactiveerd om het grondwater in de omgeving te beschermen. Het bronwater wordt namelijk gebruikt voor het wereldberoemde merk Spa. De landingsbaan was tijdelijk gesloten voor al het vliegverkeer. Skydive Spa Cessna 208 Grand Caravan (OO-SEX, built 1999) suffered major damage in a crash-landing at Spa-La Sauvenière Airfield (EBSP), Belgium leaving the sole pilot injured. The aircraft came to a stop outside the runway in a field.https://t.co/UetpfGRQ10 pic.twitter.com/aE4yzlVGDD— JACDEC (@JacdecNew) June 20, 2024

Teuge

Het gecrashte vliegtuig in België is van hetzelfde type als het toestel dat in 2021 een noodlanding maakte in een veld naast de A50 bij Apeldoorn. Kort na de start vanaf vliegveld Teuge viel de motor uit van de Cessna 208 van Skydive Teuge. De piloot van de machine, registratie PH-FST, maakte vervolgens een noodlanding naast de A50. Alle achttien inzittenden bleven ongedeerd.