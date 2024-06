Eerste 787 in Austrian Airlines-livery | Foto

Austrian Airlines nam donderdag haar tweede Boeing 787-9 in ontvangst. Het is de eerste Dreamliner dat het kleurenschema van de luchtvaartmaatschappij draagt.

Het toestel, registratie OE-LPM, vertrok rond kwart voor vier vanaf Teruel Airport, Spanje. Twee uur later landde de machine in Wenen, waarna die werd begroet met een watersaluut. ‘Het vliegtuig zal de komende dagen korteafstands-vluchten uitvoeren en zal voornamelijk bestemmingen als Düsseldorf, Frankfurt en Berlijn vliegen’, aldus Austrian Airlines. Nog geen dertien uur na de aankomst in de Oostenrijkse hoofdstad staat de eerste commerciële vlucht naar Düsseldorf gepland. Vanaf 28 juni wordt de machine ingezet op langeafstandsvluchten.

Het toestel kan al zo snel worden ingezet omdat veel Austrian-piloten al zijn getraind op de Dreamliner. De maatschappij ontving haar eerste 787 in mei en voerde in korte tijd een groot aantal trainingsvluchten uit, juist om het type aan zoveel mogelijk vliegers te kunnen introduceren. Ook wordt de airline de komende vier maanden ondersteund door 787-piloten van Lufthansa. Exclusive: The 1st Austrian Boeing 787 in full colors has just left Teruel Airport bound for Vienna ✈️🇦🇹



The airframe, registered as OE-LPM, spent two weeks of preparation and painting works in Spain before heading home to Austria.



Via @airwaysmagazine #Austrian #Boeing

Vervanging

De toestellen voor Austrian zijn afkomstig uit de vloot van Bamboo Airways. Hierdoor kon AUA sneller beginnen met het vernieuwen van haar langeafstandsvloot. In totaal zal de Oostenrijkse nationale luchtvaartmaatschappij elf Boeing 787-9’s ontvangen om haar negen Boeing 767’s en 777’s te vervangen.