Klimaatactivisten bekladden privéjets

Op London Stansted Airport wisten klimaatactivisten donderdag het luchthaventerrein te betreden. Ze protesteerden tegen het gebruik van privéjets.

Om toegang te krijgen tot het platform knipten de activisten van Just Stop Oil gaten in het hek. Kort daarna begonnen ze met het oranje spuiten van een geparkeerde Gulfstream G450 en een Gulfstream G650ER. Na het verven gingen de demonstranten naast de privéjets zitten en filmden ze zichzelf. Als gevolg van de actie werd de landingsbaan tijdelijk gesloten. Het doel van Just Stop Oil is vergelijkbaar met dat van Extinction Rebellion.

De politie greep in en arresteerde een 22-jarige vrouw en een 28-jarige vrouw. Het is niet bekend hoe groot de schade precies is. In een post op X zei Just Stop Oil: ‘Jennifer en Cole knipten het hek door van het vliegveld bij Stansted, waar het vliegtuig van Taylor Swift geparkeerd staat. Ze eisen een noodverdrag om voor 2030 een einde te maken aan fossiele brandstoffen.’ Hoewel de activisten een account volgen dat de Dassault Falcon 7X van Swift volgt, bleek het toestel geen doelwit voor de actie. Just Stop Oil protesters cut the fence into the VIP airfield (apron) at Stansted Airport and spray-painted aircraft, claiming it was "hours after Taylor Swift's jet arrived."



In a statement Stansted Airport said Essex Police had arrested two people and as a precaution, runway… pic.twitter.com/p9CKjzVIVF— FL360aero (@fl360aero) June 20, 2024

Duitsland

Vorig jaar pleegden activisten van het Duitse Letzte Generation een soortgelijke daad. Ze betraden illegaal de luchthaven van Sylt, waar ze vervolgens een geparkeerde Cessna Citation CJ1 oranje spoten. Op beelden was te zien dat de activisten de motorhoezen van het vliegtuig verwijderden om de motoren van binnen te verven. De daders werden gearresteerd, maar werden nog diezelfde dag weer vrijgelaten.