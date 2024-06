KLM reageert op nieuw plan voor Schiphol

KLM diende vrijdag haar zienswijze in op het maatregelenpakket van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. De maatschappij stelt dat het mogelijk is om doelen te behalen, zonder de economische positie van Nederland ‘aan te tasten’.

‘KLM heeft de aanvullende maatregelen ter reductie van geluidsoverlast voor omwonenden beoordeeld. Wij vinden het een goede stap dat het ministerie een aantal maatregelen uit het sectorbrede plan “Schoner, Stiller, Zuiniger” heeft overgenomen. Tegelijkertijd zijn er ook belangrijke verschillen, waardoor het aangepaste pakket van het ministerie nog niet voldoet aan de door de Geluidsverordening voorgeschreven aanpak van de Balanced Approach’, aldus Barry ter Voert, CXO & EVP Business Development bij KLM.

KLM heeft op basis van een NLR-analyse zes verbeterpunten vastgesteld voor de plannen van het ministerie. Met deze aanpassingen zijn onder andere capaciteitsbeperkingen en minder gebruik van de secundaire banen niet nodig. Het NLR bevestigt dat de geluidsdoelen van de overheid ruimschoots gehaald kunnen worden met het voorstel van KLM. Volgens de plannen van de overheid zal de geluidsoverlast in november 2026 met elf procent afnemen, terwijl KLM zelfs een reductie van 28 procent voorstelt.

Eerlijk en effectief

Voor KLM is het belangrijk dat de maatregelen ‘evenwichtig en effectief’ zijn. Evenwichtig houdt in dat het voorstel zorgvuldig is opgezet en op feiten gebaseerd is. Effectief betekent dat de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. Volgens de maatschappij is ook ‘een realistisch tijdpad nodig om de stilste vliegtuigen ‘s nachts in te kunnen zetten’. Ter Voert geeft aan graag in gesprek te gaan met het ministerie en belanghebbenden om de zienswijze verder toe te lichten.