NAVO ontvangt achtste A330 MRTT

Deze week arriveerde de achtste Airbus A330 MRTT voor de Multinational Multi Role Tanker Transport Fleet (MMF) op Vliegbasis Eindhoven.

De tanker, registratie T-061, steeg woensdagmiddag rond twee uur op vanaf Getafe, Spanje. ruim twee uur later landde het toestel op Vliegbasis Eindhoven, waar het werd begroet met een watersaluut. Bij de aankomst mistten er twee opvallende onderdelen, de POD-systemen. De ‘pods’ bevatten een slangsysteem die benodigd is om bepaalde jachtvliegtuigen in de lucht bij te tanken, zoals de Eurofighter Typhoon. De komende dagen zullen technici van de MMF het vliegtuig uitrusten met de ontbrekende systemen.

De MMF-vloot bestaat nu uit acht vliegtuigen, zoals oorspronkelijk gepland. In 2020 en 2023 werden daarentegen aanvullende bestellingen geplaatst, waardoor het aantal vliegtuigen groeide naar tien. Het negende toestel wordt volgens de planning ook dit jaar geleverd, gevolg door de laatste in 2026. Momenteel nemen België, Tsjechië, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Noorwegen deel aan de internationale organisatie. De tankvliegtuigen staan gebaseerd op Vliegbasis Eindhoven en op de luchthaven van Keulen. What do we see 👀 there in a far distance over the skyline of @VlbEindhoven? Is it our new #MMF61 arriving from @AirbusDefence 🇪🇸?

We are happy 😊 to welcome our new arrival T-061 ✈️ and are proud to announce our fleet expands to

8️⃣ #A330MRTT aircraft! pic.twitter.com/lgSlc9kVMC— Multinational Multirole Tanker Transport Unit (@A330_MMU) June 19, 2024

Samenwerking

‘Het NAVO MMF-programma vertegenwoordigt de toekomst van defensiesamenwerking en toont het succes van het pooling- en deelconcept. Als vertrouwde partner van de strijdkrachten is Airbus buitengewoon trots dat de A330 MRTT op de voorgrond staat en klaar staat om beslissende capaciteiten en interoperabiliteit voor NAVO-partnerlanden te verzekeren’, aldus Dirk Hoke, CEO van Airbus Defense and Space in 2020. Deelnemende landen kunnen de vliegtuigen op roulatiebasis via een pooling-regeling gebruiken. De toestellen worden naast het bijtanken in de lucht ook ingezet voor het vervoer van passagiers en vracht en voor medische evacuatie-operaties.