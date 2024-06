Nieuwe luchtvaartminister slaat heel andere toon over Schiphol aan

Met de komst van een nieuw kabinet lijkt er een door de luchtvaart langverwacht nieuw geluid in Den Haag te klinken. Kandidaat-minister voor Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener (PVV) zet de deur op een kier voor groei van Schiphol en hecht veel meer belang aan de komst van schonere en stillere vliegtuigen dan zijn voorganger, Mark Harbers (VVD).

Madlener heeft goede hoop dat Schiphol op de langere termijn verder kan groeien dankzij onder meer vlootvernieuwing, zo blijkt vrijdag uit de hoorzitting van de kandidaat-minister in de Tweede Kamer. ‘Het voornemen in het hoofdlijnenakkoord is duidelijk: groei op termijn als dat mogelijk is, zonder dat de overlast toeneemt.’ Gevraagd hoe hij het één met het ander denkt te kunnen combineren, antwoordt Madlener: ‘Hoe kan je dat bereiken? Door schonere en stillere vliegtuigen.’ Daarnaast liggen er plannen voor andere aanvliegroutes, benadrukt de minister, maar blijft het desondanks een ‘uitdaging’ om ervoor te zorgen dat de overlast van omwonenden ‘in ieder geval niet toe gaat nemen’.

De beoogd minister zegt trots te zijn op Schiphol en KLM, en wijst ten aanzien van Schiphol op de welvaartseffecten die de infrastructuur rond de luchthaven met zich meebrengt. Deze week kwam nog een nieuw rapport naar buiten waaruit blijkt dat de economische impact van KLM in Nederland maar liefst 21,9 miljard euro is. ‘We moeten zuinig zijn op wat we hebben opgebouwd. Er hangen heel veel banen vanaf.’ Wat hem betreft mogen die welvaartseffecten niet lijden onder beleidskeuzes, al ontkent hij niet dat er in de omgeving van Schiphol overlast is. ‘Dat kan ik niet met een toverstafje wegtoveren.’ Madlener wil met omwonenden in gesprek, maar geeft wel aan ‘het niet iedereen naar de zin te kunnen maken’. ‘Het voornemen in het hoofdlijnenakkoord is duidelijk: groei op termijn als dat mogelijk is, zonder dat de overlast toeneemt. Dus daar zijn inderdaad schonere en stillere vliegtuigen voor nodig. Ik ga heel graag met deze uitdaging aan de slag, samen met Schiphol en alle luchtvaartmaatschappijen die die schonere en stillere vliegtuigen zullen moeten aanschaffen. Maar ik ben eigenlijk best hoopvol dat we daaruit moeten komen.’

Ander geluid