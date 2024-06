Towtruck vliegt tijdens slepen in brand

Op de luchthaven van Parijs Charles de Gaulle is donderdag een pushbacktruck in brand gevlogen. Het voertuig was op dat moment gekoppeld aan een vliegtuig.

De towtruck verplaatste een Boeing 777-300 van Air France naar een hangaar op de luchthaven toen die om nog onbekende reden vlam vatte. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Niemand raakte gewond bij het incident. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Door de snelle inzet van de hulpdiensten raakte de 777 niet beschadigd.