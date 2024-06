A320 vliegt op één kilometer hoogte

Motoronderdelen van een Airbus A320 van United Airlines raakten afgelopen donderdag tijdens take-off los van het vliegtuig.

De machine, registratie N490UA, maakte zich op voor de binnenlandse vlucht UA325 vanuit Windsor Locks, een stad in de staat Connecticut, naar Denver. De A320 steeg keurig op tijd 8:00 uur lokale tijd op in zuidwestelijke richting vanaf baan 24. Tijdens take-off zou een knal te horen zijn geweest. Het toestel kreeg vermoedelijk te maken met een vogelaanvaring of lekke band. Een grondmedewerker meldde na vertrek van de A320 dat grote stukken puin op de startbaan lagen.

De A320 liet na vertrek puin op de startbaan achter © Flightradar24.com

Stukken motor op startbaan

Piloten van het vliegtuig dat na de United Airlines-machine zou vertrekken merkten het puin op. Vervolgens werd de bemanning van de United-A320 op de hoogte gebracht. Zij vermoedde reeds dat een vogelaanvaring plaatsgevonden had. De piloten braken de klim op een hoogte van 4.000 voet (omgerekend 1.200 meter) af. Omdat het toestel wegens de meegenomen brandstof nog te zwaar was om direct veilig te kunnen landen, werd geadviseerd meerdere rondes boven de stad te cirkelen alvorens de terugkeer naar de luchthaven van vertrek plaatsvond.

Holding pattern

De A320 vloog totdat de landingsbaan vrij was in een holding pattern. Op die manier kunnen vliegtuigen hun brandstof verbranden om vervolgens met een gewenst(er) gewicht te landen. De machine arriveerde uiteindelijk op baan 29. Sindsdien staat die aan de grond. ‘United Airlines-vlucht 325 keerde op donderdag 20 juni rond 08.45 uur lokale tijd veilig terug naar Bradley International Airport in Connecticut, nadat de bemanning een abnormaal geluid had gemeld. De FAA zal onderzoek doen’, zegt de woordvoerder van United Airlines in een verklaring aan AV Herald.