Vliegen: hemel en hel | Column

In stilte cirkel je rond. Hoog boven onze hoofden draai jij je rondjes en kijk je op ons neer. Rustig, zwevend, gedragen door de thermiek van de wind overzie je de boerderijen, de weilanden en de wijken waar levens geleefd worden. Vliegen.. het is zo mooi.

Met het geluid van de brander stijg jij op. De ballon vult zich met hete lucht. We stijgen, terwijl het mandje soms een krakend geluid laat horen. Hoog in de lucht kijken we in stilte uit over kronkelende rivieren, vergezichten van steden en industrieën. Ver beneden verlaten mensen hun huizen om naar de ballon te zwaaien. Dit is ware verbinding. Vliegen.. het is zo mooi.

Met brullende motoren worden we met snelheid vooruit geduwd. We stijgen naar een duizelingwekkende hoogte van tien kilometer, waar we urenlang vertoeven. We gaan op reis en de wereld ligt aan onze voeten. Er is geen land meer onbereikbaar. Dit biedt de kans om elkaar te ontdekken, cultuur op te snuiven en onszelf te spiegelen aan het totaal onbekende. Hierdoor voelen we ons als nooit tevoren geraakt in onze eigen kaders, overtuigingen en onbewustzijn. Bij het bereiken van andere landen ontmoeten we onze eigen kortzichtigheid, de relativiteit van ons eigen fatsoen en normenstelsel. Voor wie daar werkelijk voor openstaat, is er de mogelijkheid voor immense groei, in diepgevoelde liefde en de erkenning dat wij daadwerkelijk allemaal één zijn. Vliegen.. het is zo mooi.

Over haar tijd als stewardess bij KLM schreef Renske Dragt het boek ‘Love is in the air’. Via Up in the Sky kunt u haar boek met de code “upinthesky10” extra voordelig bestellen!

Maar dan, met een knerpend geluid, schiet het gevechtsvliegtuig door de lucht. Het ‘Top Gun’-sprookje is voorbij. Helder denkend IQ aan de knoppen, opererend binnen een complex politiek systeem. Het ego heeft de macht, maar verliezen het hart en de ziel de strijd? Wat gebeurt er wanneer bommen op kinderen worden geworpen? Blijft er nog moreel fatsoen overeind, of wordt een bloedend hart niet meer gevoeld? Vliegen… na al het moois dat je kunt brengen, hoe kunnen we voorkomen dat je vernietiging zaait? Alles wat menselijk is, alles wat liefde is, alles wat heel is, loopt het risico kapot te gaan. Vliegen.. na al het moois wat je kan brengen, wens ik soms dat je niet bestond.

Vliegen…

