Waarom er een gaatje in een passagiersraam zit

Een passagiersraam van een vliegtuig kent drie lagen. Daartussen bevindt zich één gaatje. Waarom dat daar zit?

Vliegtuigpassagiers zitten achter ruitpanelen van driedubbel glas, geen gewoon glas maar plexiglas. Het binnenste vier millimeter dikke paneel zorgt ervoor dat die andere twee beschermd worden. Passagiers zijn hierdoor niet in staat het buitenste vliegtuigraampje om wat voor reden dan ook te beschadigen. ‘Het binnenste raampaneel wordt het scratch panel genoemd. Het is ter bescherming van het raam, krassen met sleutels of andere voorwerpen’, aldus Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, bij NRC.

Het middelste paneel dient voor extra bescherming in geval het buitenste beschadigd raakt. Hoewel dat zelden voorkomt, gebeurde dit het eind maart bij een Boeing 737-800 van Algiers Air. De machine kon door het stevige middelste passagierspaneel veilig terugkeren naar de luchthaven van vertrek. Het buitenste paneel kent een dikte van 12 millimeter. Dankzij de ventilatie in de 3-laags sandwich van acrylaat beslaan de ruiten niet snel, wordt het drukverschil met de buitenlucht opgevangen, is de invloed van het motorlawaai minder en blijven de ijzige temperaturen buiten boord.

Functie van het ventilatiegaatje

Hoewel het buitenste passagiersraam bestand is tegen het drukverschil, krijgt dat een steuntje in de rug van het kleine gat dat zich in het middelste paneel bevindt. De gaatjes, ook wel aangeduid als ‘ademgaten’, leiden ertoe dat de druk op de buitenste panelen gereduceerd wordt en dat er minder spanning op komt te staan. Hierdoor blijft de luchtdruk tussen de cabine en buitenlucht in evenwicht en voorkomt het dat de buitenste paneel als gevolg van de hoge druk barst. Tevens reguleert het ventilatiegaatje het vocht. Wanneer vocht tussen het buitenste en middelste passagierspaneel binnenglipt, leidt het gaatje het er weer uit. Op die manier kunnen ramen niet bevriezen.