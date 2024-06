737 vliegt hoog heen, laag terug

Een Boeing 737-800 van Malaysia Airlines kreeg tijdens de klim te maken met een storing aan de rechtermotor. Een vonkenregen was het gevolg.

De machine, registratie 9M-MXU, vertrok afgelopen donderdagnacht 0:45 uur lokale tijd met 138 mensen aan boord vanuit het Indiase Hyderabad voor een vlucht terug naar Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. De 737 klom naar een hoogte van 29.000 voet (omgerekend 9.000 meter) toen het motorprobleem zich voordeed. Videobeelden die een passagier maakte, laten zien dat meerdere vonken uit de motor kwamen. Wat de achterliggende oorzaak was, is vooralsnog onduidelijk. Malaysia Airlines liet aan AV Herald slechts weten dat ‘na het opstijgen tijdens de klim een probleem met de motoren’ zich voordeed. De oorzaak van het incident wordt door zowel de luchtvaartmaatschappij als de luchtvaartautoriteiten verder onderzocht. Malaysia Airlines Boeing 737-800 (9M-MXU, built 2014) safely returned to land at Hyderabad-Intl Airport(VOHS), India following a right-hand engine failure during climb-out. A series of sparks and flames was seen coming out engine #2. Flight #MH199 to Kuala Lumpur leveled off at… pic.twitter.com/6BEkScUjGO— JACDEC (@JacdecNew) June 20, 2024

Lager vliegen

Boven de Golf van Bengalen braken de piloten de klim af. Ze daalden naar een hoogte van 19.000 voet (5.800 meter) en keerden om richting India. In de tussentijd zetten zij de desbetreffende motor uit. Vliegtuigen van generaties als de 737-800 zijn ook dan nog in staat met één motor veilig door te vliegen. Ten noordoosten van Hyderabad kwam de machine in een holding pattern terecht. Het toestel cirkelde tien minuten lang op twee kilometer hoogte tien keer rond. Daarna lijnde het op voor baan 27L.

Veilige landing

Om 3:20 uur lokale tijd maakte de machine een veilige landing. Niemand raakte gewond. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de 737 vandaag de dag nog steeds aan de grond staat in Hyderabad. Wanneer het vliegtuig haar rentree in het luchtruim gaat maken, is nog niet bekend.