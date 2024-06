Besluit Schiphol ‘niet uit te leggen’

Rosanne Hertzberger, Kamerlid van NSC, wil weten hoe het kan dat Schiphol gemakkelijk een natuurvergunning in ontvangst mocht nemen.

Tegen alle verwachtingen in kreeg Schiphol in september vorig jaar een natuurvergunning van Christianne van der Wal, demissionair minister voor Natuur & Stikstof. Dat schoot bij veel betrokken partijen in het verkeerde keelgat, zo ook bij Hertzberger. ‘Wij vragen ons af waarop de minister haar argumenten heeft gebaseerd om tot dit besluit te komen’, zegt ze bij BNR. Van der Wal beweerde dat de aanvraag niet te weigeren viel, omdat aan alle voorwaarden voldaan werd. Schiphol zou volgens de demissionair minister voor Stikstof & Natuur door de opkoping van negen boeren beschikken over voldoende stikstofruimte en de gestelde termijn voor de aanvraag van de natuurvergunning zou ‘ruimschoots overschreden’ zijn. ‘Maar volgens rechterlijke uitspraken mag dit niet als er een nabijgelegen natuurgebied is waar te veel stikstof neerkomt’, zegt Hertzberger.

Vergunningenstop

Daarnaast vraagt het Kamerlid zich af hoe Schiphol door de vergunningenstop alsnog deze natuurvergunning in ontvangst heeft mogen nemen. ‘En dan krijgt de allergrootste uitstoter van stikstof, Schiphol, wel een vergunning. Dat is niet uit te leggen’, stelt Hertzberger.

Complex stikstofbeleid

Niet alleen Hertzberger kon zich niet vinden in het besluit van Van der Wal. Eerder liet Caroline van der Plas, fractievoorzitter van de BBB, weten dat boeren eveneens door deze beslissing benadeeld zijn. Dat komt volgens het NSC-Kamerlid doordat het stikstofbeleid momenteel erg ‘technocratisch en complex’ is. Ze stelt dat het huidige beleid resulteert in ‘rechtsongelijkheid en onzekerheid bij ondernemers, boeren en vissers’. Simpelere regels zouden volgens haar uitkomst bieden. ‘We noemen alles stikstof, terwijl het bijvoorbeeld ook om mest en luchtvervuiling gaat’, aldus Hertzberg.