Gedoe op Schiphol: ‘Ze zijn intimiderend’

Schiphol wordt nog altijd geplaagd door taxironselaars. Het gedrag naar de reizigers is nijpend.

De taxichauffeurs hebben geen vergunning om op de officiële taxistandplaats te staan. Sinds 2017 kregen zij andere plekken toegewezen waar zij wel klanten zouden kunnen regelen. Op die manier mochten zij zich niet meer in de aankomsthal en rondom Schiphol Plaza vertonen. Voorheen kwamen de chauffeurs naar binnen en probeerden ze reizigers op een al dan niet opdringerige manier een taxirit te verkopen. Taxironselaars Schiphol nog steeds actief: 'Ze schreeuwen en lichten je op' https://t.co/aR2TU3641o— W. Ploos van Amstel (@Amsterdam1012) June 21, 2024

Alsnog overlast

Hoewel de taxironselaars in bepaalde gebieden niet meer welkom zijn, zorgen zij nog steeds regelmatig voor overlast, ziet Marianne Schuurmans, burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. De taxichauffeurs bevinden zich op de grenzen tussen waar ze wel en niet mogen staan. ‘Ze schreeuwen naar mogelijke klanten, ze zijn intimiderend en er zijn klachten over oplichting. Ik ben er klaar mee’, zegt ze bij RTL. Ook de rechter was er klaar mee: in 2022 oordeelde hij dat vier taxichauffeurs een twee jarige gevangenisstraf moesten uitzitten, omdat zij zich voordeden als betrouwbare taxivervoerder, maar uiteindelijk afspraken niet nakwamen en klanten forse bedragen lieten betalen.

Dat de taxichauffeurs niet binnen de lijntjes kleuren, valt Schiphol-medewerker Stijn de Vreede eveneens op. ‘We krijgen vaak klachten van passagiers erover. Ze zijn intimiderend en vervelend. Ik liep zelf laatst met een grote koffer en toen ik vroeg of ik er langs mocht, kreeg ik te horen: “Je kankermoeder”‘, schetst hij de situatie.

Oplossingen zoeken

De roep om oplossingen op Schiphol is groot, alleen is het binnen het huidige wettelijke kader lastig hemeltergende fenomeen te bestrijden. Schuurmans raadt reizigers dan ook aan melding of aangifte te doen als de taxironselaars hen lastigvallen. ‘Maar een totaalverbod is dus niet mogelijk, wel willen we blijven zoeken naar oplossingen binnen de juridische mogelijkheden die we hebben’, aldus de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer.