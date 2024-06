KLM 777 maakt rondje boven Frankrijk

Een Boeing 777-200 van KLM keerde vanmiddag wegens een technisch mankement terug naar Schiphol.

Het toestel, registratie PH-BQB, steeg 13:30 uur, 40 minuten later dan de planning aanvankelijk voorschreef, op vanaf de Kaagbaan (06/24) op weg naar het Braziliaanse Rio de Janeiro. Na vertrek werd direct afgebogen naar het zuiden en via Roosendaal verliet de 777 het Nederlandse luchtruim. Nadat België gepasseerd was, werd het toestel verwelkomd in het Franse luchtruim.

Een technisch mankement zorgde ervoor dat de KLM 777 terugkeerde naar Schiphol © Flightradar24.com

Technisch mankement

Daar zouden de piloten een noodmelding hebben gedaan. Op de sociale media wordt gespeculeerd het mogelijk om een hydraulisch probleem ging. Dit zou kunnen duiden op een probleem met de besturing of het landingsgestel. Hoe dan ook, een woordvoerder van KLM laat aan de NOS weten dat het slechts om een voorzorgslanding ging en dat er geen sprake was van een noodsituatie. Ten noorden van de Franse hoofdstad Parijs maakte de 777 de ommekeer richting Schiphol. 🆘✈️↩️ #KLM flight #KL705 #KLM705 aircraft #B772 #PHBQB has landed back at AMS/EHAM/Amsterdam-Schiphol 🇳🇱 (RWY 27/15:08 CEST).

➡️ Reason of emergency could be an hydraulic system issue (to be confirmed), info via @FEteacherUK— Otto Hausegger (@OttoHausegger) June 23, 2024

Terug naar Schiphol

Boven de Noordzee week het toestel ietwat af van de route om vervolgens op te lijnen voor de Buitenveldertbaan (09/27). Mogelijk maakte de machine dat kleine uitstapje om extra brandstof te verbranden. Voor een vlucht vanuit Amsterdam naar Rio de Janeiro heeft een vliegtuig zeker meer dan elf uur aan kerosine nodig, exclusief een buffer voor onvoorziene omstandigheden. De 777 werd uiteindelijk op Schiphol iets minder dan twee uur na take-off opgewacht door hulpdiensten. Die hoefden niet in actie te komen. Bij de gate verlieten de passagiers het toestel. De woordvoerder van KLM geeft aan dat voor de gedupeerde reizigers een ander vliegtuig ingezet wordt die hen later vandaag alsnog naar de Braziliaanse stad zal brengen.