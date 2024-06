Passagier sleept vriend voor de rechter

Een vrouwelijke passagier heeft een rechtszaak tegen haar vriend aangespannen nadat hij haar niet naar het vliegveld had gebracht.

De Nieuw-Zeelandse zou samen met een aantal vrienden een concert bijwonen. Ze had met haar vriend afgesproken dat hij haar naar de luchthaven zou brengen. Haar vriend stemde daarmee in, evenals dat hij er akkoord mee ging dat hij op haar twee honden zou passen. De vrouw stuurde hem de dag ervoor een appje dat ze tussen 10:00 en 10:15 uur lokale tijd opgehaald moest worden. Toen puntje bij paaltje kwam, liet de man het afweten.

Extra kosten

Die nalatigheid schoot bij de vrouwelijke passagier in het verkeerde keelgat, vooral omdat ze niet in staat was tijdig op het vliegveld te verschijnen. Ze miste haar vlucht en moest een nieuw vliegticket kopen. Daarnaast moest ze extra reiskosten maken, een pendeldienst naar de luchthaven regelen en haar honden tijdelijk ergens onderbrengen.

Voor de rechter

Daarom sleepte de passagier haar vriend, met wie ze reeds zes en een half jaar samen was, voor de rechter. Ze droeg aan dat hij haar ‘doelbewust heeft laten barsten’ en dat de mondelinge overeenstemming ‘rechtsgeldig’ is. De rechter ging daar echter niet in mee. ‘Partners, vrienden en collega’s maken sociale afspraken, maar het is onwaarschijnlijk dat deze juridisch kunnen worden afgedwongen tenzij de partijen een handeling verrichten waaruit de intentie blijkt dat ze aan hun beloften gebonden zullen zijn’, oordeelde de rechter volgens The Guardian. De rechter benadrukte dat de aard van de beloften ‘uitgewisseld werd als een normaal geven en nemen in een intieme relatie’ en dat er geen sprake was van intentie. De relatie… die hield naar aanleiding van dit voorval geen stand.