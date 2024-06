Bijzondere 747 brengt bezoek aan Schiphol

Vanwege een bezoek aan Nederland van de emir van Qatar staan er momenteel drie bijzondere VIP-vliegtuigen op Schiphol, waaronder een Boeing 747.

Het is de laatste keer dat demissionair premier Mark Rutte in Nederland een buitenlandse leider ontvangt: maandag brengt sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, de emir van Qatar, een bezoek aan het Binnenhof. In Den Haag worden op topniveau gesprekken gevoerd tussen ministers en bestuurders van grote Nederlandse bedrijven. Verder staat het bezoek ‘in het teken van de verdere versterking van de brede relatie tussen Nederland en Qatar’, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. De emir zal tevens een bezoek brengen aan de Staten-Generaal en ontvangen worden door koning Willem-Alexander en koningin Maxima.

In het kader van het bezoek landde zondag en maandagochtend een driekoppige VIP-vloot op Schiphol. Zo kwamen er een speciale Airbus A330-200 (A7-HJJ), een Gulfstream 700 (A7-CHD) en de VIP-Boeing 747-8 (A7-HHE) van de emir zelf binnen op de luchthaven. Verder landden er zaterdag en maandag ook nog twee extra vluchten van Qatar Airways die vermoed worden bij het konvooi te horen. De Emir van Qatar is geland op @Schiphol met zijn gevolg B747-8. pic.twitter.com/SWXOA00wWL— Roelof Kleine Deters (@RKleineDeters) June 23, 2024 Nog even een filmpje van de landing B747-8 Qatar op de Polderbaan. @Schiphol pic.twitter.com/iPgRL5AZUI— Roelof Kleine Deters (@RKleineDeters) June 23, 2024

In november 2023 zette eveneens een bijzonder Qatarees vliegtuig zijn wielen aan de grond op Schiphol. Toen ging het niet om een 747 maar om een Airbus A340.