Embraer past nieuw vliegtuigconcept aan

Embraer onthulde onlangs plannen om bij de ontwikkeling van zijn nieuwe Energia-vliegtuigen ook grotere toestellen te overwegen.

Het Energia-project werd voor het eerst in 2021 aangekondigd. Op de dat moment lag de focus met name op de ontwikkeling van vliegtuigen die plaatst bieden aan negentien tot dertig passagiers. Bij het project worden ook potentiële klanten betrokken. Embraer kan op die manier gericht te werk gaan en de wensen van airlines verwerken in het concept. Nu is de fabrikant genoodzaakt haar plannen aan te passen, na duidelijke feedback van klanten.

‘We hadden eind vorig jaar een vergadering met de adviesraad en de feedback van klanten was dat ze graag grotere vliegtuigen zouden zien’, aldus Rodrigo Silva e Souza, vicepresident marketing bij Embraer. ‘Dus nu bestuderen we niet alleen concepten met negentien tot dertig zitplaatsen, maar ook vliegtuigen met plek voor vijftig passagiers’ , voegde hij toe.

Energia

Het project kent in principe drie verschillende concepten: een vliegtuig dat wordt aangedreven door een hybride-elektrische motor, een toestel dat vliegt op zuivere waterstof en een machine met een gasturbine die ook werkt op waterstof. Van de drie opties is de eerste het gemakkelijkst te ontwikkelen. Naar verwachting kan een eerste exemplaar vanaf 2030 worden gebouwd. Alle toestellen worden aangedreven door twee turboprops die aan de achterkant van de machine zijn bevestigd.

Turboprop

De fabrikant verkent al geruime tijd de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een ultramoderne turboprop. Tot eind 2022 had de fabrikant ook een plan klaarliggen voor het ontwikkelen van een nieuw turbopropvliegtuig. Vanuit diverse hoeken werd hier uiterst positief op gereageerd en werd het nieuws in de meeste kringen hartelijk ontvangen. Embraer trok toch de stekker uit het programma, omdat het volgens hen niet het juiste moment was voor het ‘next-gen’-turbopropproject.