Opmerkingen British Airways-crewleden niet mals

Twee bemanningsleden van British Airways zijn geschorst nadat ze zich schuldig hadden gemaakt aan het fatshamen van een collega.

In een besloten Whatsapp-groepsapp zou het duo achter de rug om opmerkingen hebben gemaakt over het gewicht van een stewardess. Het bemanningslid, dat volgens de berichten van de twee 95 kg zou wegen, maakte geen deel uit van de appgroep. Een andere deelnemer in de groep vond de opmerking dusdanig grof dat diegene de directie van British Airways hiervan op de hoogte bracht. Als gevolg daarvan is het tweetal uit hun functie ontheven. Het is onduidelijk of het tijdelijk of permanent is. ‘We hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van pesten en onderzoeken altijd volledig alle beschuldigingen die onder onze aandacht worden gebracht’, aldus een verklaring van de luchtvaartmaatschappij aan The Standard. Naar de berichten wordt momenteel onderzoek gedaan.

Beleid van British Airways

British Airways voert een strikt beleid als het gaat om de manier waarop haar werknemers met elkaar omgaan. Sinds 2005 werkt de luchtvaartmaatschappij samen met vakbonden en het ministerie van Handel en Industrie om intimidatie en pesterijen op de werkvloer te identificeren en tegen te gaan.

Geen gewichtseisen

Toch stelt de airline wel degelijk toeleidingseisen aan haar bemanningsleden. Stewards en stewardessen moeten een functionaliteitscontrole doorstaan om de taken aan boord veilig te kunnen uitvoeren. Voor de lengte stelt British Airways de eis dat haar cabineleden minimaal 1,575 meter moeten zijn om bijvoorbeeld controles in de bagagevakken juist te kunnen uitvoeren. Over het minimale en maximale gewicht van een cabinelid wordt niets genoemd.