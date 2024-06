Passagier: ‘Stop alles, ik moet uitstappen’

Een Italiaanse passagier veroorzaakte vertraging op een Iberia-vlucht van Turijn naar Madrid nadat hij een telefoongesprek had gevoerd met zijn vriendin.

Een Mitsubishi CRJ1000 van Air Nostrum, registratie EC-MJQ, stond vorig week op het punt om naar de startbaan de taxiën op de luchthaven van Turijn. Een van de passagiers voerde op dat moment nog een telefoongesprek. Medereizigers merkten op dat de persoon waarmee de man het gesprek voerde het volgende zei: ‘Ga niet weg, blijf bij mij in Turijn’. De uitspraak resulteerde uiteindelijk in ruim een uur vertraging voor Iberia-vlucht IB8767.

Toen de machine eenmaal was begonnen met taxiën stond de Italiaan op en schreeuwde hij: ‘Stop alles, ik moet uitstappen’. Medepassagiers gingen de discussie aan met de man en benadrukten de gevolgen die zijn actie op de vlucht zouden hebben. Hij kwam erg nerveus over en was vastbesloten van boord te gaan. Na een tweede discussie met de crew werd besloten terug te taxiën naar de gate zodat de man kon uitstappen. De overige inzittenden dienden naar verluidt geen klachten in over de verstoring.

Recht

De uitgestapte Italiaan kreeg ook geen boete voor zijn actie. Volgens de exploitant van de luchthaven had de man het recht om voor het opstijgen nog van boord te gaan. Het toestel was uiteindelijk de rest van de dag vertraagd.