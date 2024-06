Passagiers krijgen bloedneuzen op Korean Air-vlucht

Afgelopen weekend keerde een Korean Air-vlucht terug naar de luchthaven van Seoel. Een probleem met de cabinedruk zorgde voor een onaangename situatie aan boord.

De Boeing 737 MAX 8 voerde vlucht KE189 uit van de Zuid-Koreaanse hoofdstad naar Taichung, Taiwan. Ongeveer vijftig minuten na vertrek vanaf werd boven het eiland Jeju, ten zuiden van het vaste land, kreeg de crew een melding van een ‘abnormaliteit in het druksysteem’. De piloten besloten vervolgens terug te keren naar Seoel.

Ook in de cabine was het probleem goed te merken. Het Zuid-Koreaanse Ministerie van Land, Infrastructuur en Transport verklaarde: ‘Het vliegtuig daalde direct naar een veilige hoogte en vloog terug naar de luchthaven. Aan boord werd vastgesteld dat als gevolg van het drukprobleem twee mensen een bloedneus hadden gekregen, één persoon met lage bloeddruk kampte en vijftien passagiers pijn hadden bij hun trommelvliezen.’ Na aankomst werden de getroffen passagiers medisch gecontroleerd en kregen ze de benodigde zorg.

Incidenten

Complicaties met het druksysteem komen soms voor. In vrijwel alle gevallen keren vliegtuigen om en vliegen ze, op lage hoogte, terug naar de luchthaven van vertrek. In andere gevallen wijken ze uit naar het dichtstbijzijnde vliegveld of vliegen ze op gepaste hoogte door naar hun bestemming. Over het algemeen leiden dergelijke incidenten niet direct tot bloedneuzen.