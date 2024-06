Nieuwe bestemmingen KLM A321neo bekend

KLM ontvangt deze zomer haar eerste Airbus A321neo, registratie PH-AXA. Nieuwe bestemmingen van de machine zijn bekend.

Het gaat om Parijs, Praag en Wenen. Op 24 oktober vliegt de A321neo voor de eerste keer zowel als KL1401/KL1402 als KL1411/KL1412 tussen Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Diezelfde dag nog gaat het toestel vanuit haar thuishaven op en neer als KL1355 en KL1356 naar Praag en weer terug. Vijf dagen later doet de A321neo voor de eerste keer een op-en-neertje naar Wenen. Die vluchten staan te boek als KL1905 en KL1906.

Drie andere steden reeds bekend

Al eerder was bekend dat de machine vluchten gaat uitvoeren vanuit Amsterdam naar Berlijn, Kopenhagen en Stockholm Arlanda. Die tweede zal voor KLM de inaugurale vlucht zijn. De A321neo vliegt volgens AeroRoutes tussen 1 en 3 oktober niet tussen de drie laatstgenoemde steden.

Vervanging 737NG-vloot

Transavia verwelkomde haar eerste A321neo halverwege december vorig jaar al en zag in de afgelopen maanden reeds meerdere van deze types richting Amsterdam komen. Vorige week kwamen de eerste beelden van de A321neo van KLM in de Airbus-fabriek naar buiten. Hoewel de romp nog geen kleur had, was de staart reeds voorzien van de KLM-livery. Het jasje gaat er sowieso anders uitzien dan dat van andere vliegtuigen in de blauwe vloot. De komende jaren gaat de A321neo de Boeing 737NG-vloot van zowel KLM als Transavia vervangen. De A320/A321neo-familie zorgt voor vijftig procent minder geluid en produceert vijftien procent minder CO2-uitstoot. Hiermee wil de luchtvaartmaatschappij haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, klantervaring en comfort verder verwezenlijken.