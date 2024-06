Emirates A380 weer vaker naar Schiphol

Dit jaar verdubbelt Emirates het aantal dagelijkse Airbus A380-vluchten naar Schiphol. Daarmee krijgt het vluchtschema weer de vorm van dat van voor de coronacrisis.

Volgens Simple Flying wordt de avondvlucht van en naar Dubai met ingang van het winterseizoen, op 27 oktober, weer uitgevoerd met een A380. Momenteel zet Emirates een Boeing 777-300ER in op vlucht. Tussen 2016 en 2020 verzorgde de golfmaatschappij al eerder twee dagelijkse A380-diensten naar Schiphol. Door de pandemie kwam daar een eind aan. Nu de vraag naar reizen grotendeels is hersteld wordt de capaciteit op de avondvlucht naar Dubai ook vergroot.

Door de overstap van de 777 naar de A380 op vlucht EK149 en EK150 wordt het aantal stoelen per vlucht verhoogd van 360 naar 519, een toename van 44 procent. Hierdoor biedt Emirates dagelijks 2.796 zitplaatsen aan van en naar Dubai.

In 2015 probeerde de Nederlandse regering een stok te steken voor het plan van Emirates om met een tweede A380 naar Schiphol te gaan vliegen. KLM zou volgens de overheid mogelijk de dupe worden van de upgrade. Tim Clark, topman van de airline, zag juist de positieve kant van het plan. ‘De regering moeten zich afvragen wat het belangrijker vindt: de belangen van Schiphol of KLM. Meer A380’s is goed voor Schiphol en goed voor Nederland’, zei hij toen. Een maand later keurde de regering het plan alsnog goed. Aan de hand van het luchtvaartverdrag tussen Nederland en de VAE werd bepaald dat er geen reden was om het plan te weigeren.