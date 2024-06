Iran smokkelt opnieuw Airbus A340’s

Eind februari vertrokken twee Airbus A340’s van Litouwen naar Sri Lanka, met als eindbestemming de Filipijnen. De machines kwam daar echter nooit aan.

Toen de toestellen het Iraanse luchtruim binnenvlogen, verdwenen ze van de radar. Naar verluidt werden de transponders bewust uitgezet. Een Airbus A340 landde vervolgens op de luchthaven van Mehrabad bij Teheran, terwijl de andere machine arriveerde op het vliegveld van Konarak. Volgens bronnen zou ook een derde toestel naar Iran worden gesmokkeld. Die A340 mocht Šiauliai Airport in Litouwen niet verlaten om te voorkomen dat het mogelijk in Iran zou landen.

De Airbussen die Iran wel bereikten, waren eigendom van de Gambiaanse leasemaatschappij Macka Invest. Het eerste toestel, een A340-300, vloog voorheen voor Iberia en Philippine Airlines. In 2018 werd de machine buiten dienst gesteld en stond de afgelopen jaren op verschillende luchthavens opgeslagen. De Airbus, registratie C5-MIA, wordt waarschijnlijk door Mahan Air gebruikt voor onderdelen.

Grand Prix-livery

De andere machine, een A340-600, kende meerdere eigenaren, waaronder Etihad Airways, Plus Ultra en Maleth-Aero. Het toestel vloog in de periode dat het in dienst was bij Etihad met de opvallende ‘Abu Dhabi Grand Prix’ livery. In 2017 was het vliegtuig nog op Schiphol te bewonderen. Inmiddels heeft Mahan Air ook deze A340 in haar vloot geïntroduceerd. In tegenstelling tot de C5-MIA wordt het langere exemplaar, registratie EP-MMU, gebruikt voor commerciële vluchten. Etihad A340-600 met de ‘Abu Dhabi Grand Prix’ livery © Up in the Sky

Turkish Airlines

Het is niet de eerste keer dat Airbus A340’s boven Iran verdwijnen. Eind 2022 werden vier voormalige A340-300’s van Turkish Airlines op mysterieuze wijze naar Iran overgebracht. In 2019 werden de toestellen geparkeerd op de luchthaven van het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Daar bleven de vliegtuigen jarenlang staan, totdat ze in 2022 een registratie van Burkina Faso kregen en in december van dat jaar het luchtruim kozen. Volgens het vluchtplan zouden de A340’s naar Oezbekistan vliegen, maar daar kwamen ze nooit aan.