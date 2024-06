KLM Embraer vliegt weer na dodelijk ongeval

Vorige maand deed zich op Schiphol een tragisch, dodelijk ongeval voor. Daarbij kwam een persoon in een motor van een KLM Embraer terecht en overleed. Het betrokken vliegtuig is nu weer operationeel.

Op woensdag 29 mei kwam een persoon op het platform bij de B-gates in de motor van een Embraer E190 van KLM Cityhopper terecht, de PH-EZL. Het vliegtuig had ten tijde van het ongeval net de pushbackprocedure voltooid en stond op het punt om te taxiën naar de startbaan. De Koninklijke Marechaussee identificeerde de man aan de hand van camerabeelden en ooggetuigen. Het bleek om een medewerker van een bedrijf op Schiphol te gaan. De betreffende man was bewust in de motor geklommen, meldde de Marechaussee. Het betrof een geval van zelfdoding.

De PH-EZL werd na het ongeluk naar Hangaar 32 gesleept. Binnen werd de machine afgeschermd met schermen. Later werd het toestel overgebracht naar de hangaar van Regional Jet Center, waar normaal het onderhoud plaatsvindt aan de toestellen van KLM Cityhopper. Na bijna een maand aan de grond te hebben gestaan voor inspecties, een motorwissel en eventueel onderhoud keerde de Embraer maandag terug in operationele dienst. Het toestel voerde aan het eind van de middag eerst een testvlucht uit. Twee uur later vertrok de machine richting Frankfurt.