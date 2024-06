Rusland krijgt hulp bij bouw Tupolev Tu-214

Nu Rusland geen westerse onderdelen meer mag ontvangen zoekt het land hulp bij het bouwen van vliegtuigen. Wit-Rusland krijgt een rol in de productie van de Tupolev Tu-214.

Het Russische staatsbedrijf Rostec meldde dat Wit-Rusland vanaf dit jaar een ondersteunende rol krijgt bij de bouw van de Tu-214. Om meer van de toestellen te kunnen bouwen, moeten enkele bedrijven in Wit-Rusland ‘de productie van een aantal onderdelen van de Tu-214 overnemen’, aldus Rostec. De meeste werkzaamheden vinden plaats in een vliegtuigfabriek bij de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Volgens Konstantin Timofeev, topman van Tupolev, heeft de fabriek eerder ook al samengewerkt met het bedrijf voor de modernisering van Tu-134. In Kazan, Rusland, wordt dit jaar eerst een Tu-214 omgebouwd tot testvliegtuig. Rostec noemt het toestel een ‘vliegend laboratorium’. De machine krijgt vervolgens een nieuw kleurenschema in Minsk. Daar zullen ook alle westerse componenten en systemen worden verwijderd en vervangen door Russische onderdelen.

Meerdere Tu-214’s zijn inmiddels geheractiveerd. Red Wings is een van de maatschappijen die inmiddels weer met het type vliegt. Het vliegen met de Tupolev-vliegtuigen gaat alleen nog niet zonder gevaar. Er is al zeker een jaar een tekort aan cruciale onderdelen die de veiligheid moeten garanderen. Concreet gaat het om complicaties met de evacuatieglijbanen. Die worden namelijk gemaakt in de Verenigde Staten door Safran Aero Evacuation Systems. Rusland ontvangt door de sancties geen nieuwe exemplaren, maar kan de glijbanen waarover ze beschikken nog wel gebruiken, omdat ze in Rusland zelf worden onderhouden door een bedrijf dat hier in het verleden goedkeuring voor kreeg.

Gastanks

Er is een probleem met een van de belangrijkste componenten van de glijbaan, waardoor de vliegveiligheid in het gedrang komt. De beschikbare gastanks die de glijbanen in geval van nood binnen enkele seconden opblazen, werken vanwege hun leeftijd mogelijk niet meer. Het land heeft ook nog geen alternatieve manier gevonden om aan deze gastanks te komen. De glijbanen en onderdelen zijn namelijk speciaal voor de Tu-204, Tu-214 en Yakovlev MS-21 ontworpen, waardoor ze vrijwel nergens anders op de wereld te verkrijgen zijn.