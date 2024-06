Vliegtuigtrap vat vlam naast A320

Op London Heathrow vloog maandag een vliegtuigtrap in brand. Het voertuig stond op dat moment bij een toestel van British Airways.

Het vliegtuig dat betrokken was bij het incident was een Airbus A320 van British Airways, registratie G-EUYO. De machine was maandagmiddag geland op de luchthaven en parkeerde op een gate bij terminal 5B. Toen de trap vlam vatte was er niemand aan boord van het toestel. De brandweer was snel te plaatse om het vuur te blussen. Het is niet duidelijk of de Airbus ook schade opliep. Op video’s van reizigers is goed te zien dat de vlammen in de buurt komen van de staartsectie van het vliegtuig. Hoe de mobiele trap precies in brand kon vliegen is niet duidelijk. Het incident had geen gevolgen voor het overige vliegverkeer. Ground vehicle catches fire near a British Airways A320 at Heathrow Terminal 5. No passengers were onboard the aircraft at the time of the incident.



📹 CryptoChrisCard pic.twitter.com/jczFtHsd8W— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 24, 2024

Vorige week vloog ook een towtruck in brand tijdens het slepen van een Air France Boeing 777. Niemand raakte gewond bij het incident. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Door de snelle inzet van de hulpdiensten raakte de 777 niet beschadigd. In 2018 had een Airbus A340 van Lufthansa minder geluk. Het voertuig stond in 2018 op het punt de machine te verplaatsen toen het in brand vloog. Hoewel de Frankfurt Airport eerst aangaf dat er geen vliegtuigen beschadigd waren geraakt bleek de realiteit anders. Op foto’s was te zien dat de romp en neus van de Airbus zwartgeblakerd waren. De Airbus kon niet meer worden gerepareerd en is later op het vliegveld ontmanteld.