747 vertraagt urenlang honderden vluchten

Een Boeing 747-400F, die eigendom is van Nippon Cargo Airlines, maar geëxploiteerd wordt door Atlas Air, blokkeerde vorige week maandag maar liefst acht uur de landingsbaan van de luchthaven van Hong Kong.

Het vrachtvliegtuig, registratie N406KZ, vertrok ’s nachts 4:00 uur lokale tijd vanuit Hong Kong op weg naar Anchorage (Alaska). De machine steeg op in zuidwestelijke richting, maar kreeg vlak daarna volgens de aeroTELEGRAPH te maken met een hydraulisch probleem. Om welke het specifiek ging, is niet bekend. Wel duiden dit soort mankementen mogelijk op problemen met het landingsgestel of de besturing van een vliegtuig. Desondanks klom de 747 naar een hoogte van 31.000 voet (omgerekend ongeveer 9.500 meter). Another Atlas Air Boeing 747, bound for Anchorage, has suffered a burst tire, with the most recent incident being in Hong Kong early this morning. Via@AvSourceNews✈️



Band klapt tijdens landing

Ten zuidwesten van Taipei, de hoofdstad van Taiwan, besloten de piloten om te keren in de richting van de luchthaven van vertrek. Voor de kust van Hong Kong maakte de 747 een grote ovale ronde alvorens opgelijnd werd voor baan 25R. Circa drie uur na take-off verscheen de machine weer op haar beginpunt. Echter, tijdens de landing barstte een band. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is onbekend.

De 747 kreeg een klapband tijdens de landing op de luchthaven van Hong Kong © Flightradar24.com

Verhaal halen

Als gevolg van het incident strandde de 747 op baan 25R. De landingsbaan werd maar liefst acht uur buiten gebruik gesteld. Als gevolg daarvan liepen 450 van de 932 vertraging op. Dat de Jumbojet zo lang vast kwam te staan deed menig mens haar wenkbrauwen fronsen. De Wetgevende Raad van Hong Kong heeft verhaal gehaald bij Hong Kong Airport Authority, de exploitant van het vliegveld. De instantie eist dat het vliegveld haar noodplannen en -procedures herziet.