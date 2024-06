De gemeente Amsterdam wil dat Schiphol verder krimpt om geluidsoverlast en uitstoot te verminderen. Het college van B&W streeft naar maximaal 400.000 vluchten per jaar.

Waar het aanstaande nieuwe de gedwongen krimp van Schiphol niet door lijkt te willen zetten gaat de stad Amsterdam juist verder. Het bestuur van de hoofdstad is onverbiddelijk en wil rigoureuze krimp. ‘Doorgaan op dezelfde manier, of zelfs uitbreiden, is niet langer acceptabel. Dit gaat ten koste van de leefomgeving rond Schiphol en de levenskwaliteit van de inwoners’, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad.

Radicaal Amsterdam

Met dit nieuwe standpunt gaat de gemeente Amsterdam lijnrecht in tegen demissionair minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Hij maakte vorige maand juist bekend dat door een aantal maatregelen het maximale aantal vluchten weer kon stijgen naar 470.000. Ook over de nachtvluchten verschillen de meningen. Minister Harbers wil dat vanaf volgend jaar tussen 23.00 uur en 07.00 uur geen lawaaiige toestellen meer van en naar de luchthaven vliegen. Amsterdam vindt dit niet ver genoeg gaan: de hoofdstad wil dat er op die tijden geen enkel vliegtuig meer landt of opstijgt.

Anders dan Amsterdam zal het nieuwe kabinet niet aansturen op krimp. In het hoofdlijnenakkoord staat dat Schiphol op de langere termijn kan groeien met stillere en schonere vliegtuigen. Ook zei kandidaat-minister Madlener (PVV) vorige week in de hoorzitting dat de gezondheid van omwonenden belangrijk is, maar dat Schiphol wat hem betreft niet hoeft te krimpen.

Amsterdam VS. Schiphol

Luchthaven Schiphol is voor bijna 70 procent in handen van de Nederlandse staat. De gemeente Amsterdam bezit 20 procent van de aandelen. De stad toont zich een activistisch aandeelhouder en heeft een uitgesproken mening over de toekomst van Schiphol. Naast het aandringen op krimp van de luchthaven, wil de gemeente zo ook dat de beloningen voor het bestuur en de raad van commissarissen omlaag gaan.