Paniek om rondcirkelende 737

Een Boeing 737-800 van Biman Bangladesh Airlines maakte een ongeplande landing nadat een barst in een cockpitraam geconstateerd werd.

Het toestel, registratie S2-AFL, vertrok maandagavond 22:05 uur lokale tijd vanuit Chittagong, een stad in Bangladesh, in de richting van Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Vlak na vertrek merkten de piloten een barst in een van de cockpitramen op. Het is onduidelijk of die schade voor of tijdens de vlucht opgelopen was. Hoe dan ook, toen de 737 net het Indiase luchtruim binnengevlogen was, werd besloten terug te keren naar Dhaka Shahjala International Airport, een luchthaven elders in Bangladesh. Biman Bangladesh Airlines combineert de vlucht naar Abu Dhabi meerdere keren per week (Dhaka- Chittagong-Abu Dhabi).

Na 25 rondjes maakte de 737 een ongeplande landing in Dhaka © Flightradar24.com

25 rondjes

Echter, omdat het vliegtuig een grote hoeveelheid brandstof bij zich had, liet de luchtverkeersleiding weten dat het enige tijd in een holding pattern moest vliegen om kerosine te verbranden. Voor een vlucht vanuit Chittagong naar Abu Dhabi is ongeveer vijf uur aan brandstof benodigd. Op weg naar Dhaka cirkelde de machine al één keer rond waarna die ten noordoosten van Dhaka in de holding terechtkwam. Op een hoogte van 9.000 voet (omgerekend ongeveer 2.500 meter) cirkelde de 737 twee uur lang maar liefst circa 25 keer rond boven de stad Narsingdi.

Alarmnummer gebeld

De rondcirkelende 737 bleef bij de bewoners van de stad dan ook niet onopgemerkt. Sommige belden volgens The Daily Star het alarmnummer. Desondanks was de hoogte waarop het toestel zich bevond hoog genoeg om de vliegveiligheid te kunnen blijven garanderen. Uiteindelijk zou de 737 rond de klok van 1:20 uur lokale tijd arriveren in Dhaka. Nog geen 24 uur later maakte die haar rentree in het luchtruim met een vlucht naar Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië.