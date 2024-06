Politie handelt situatie in easyJet A320 af

Maar liefst 26 storende passagiers werden afgelopen vrijdag van boord gehaald van een Airbus A320 van easyJet.

Het toestel, registratie G-EZTN, zou 16:25 uur lokale tijd als U23163 vanuit Glasgow (Schotland)vertrekken in de richting van Faro, een stad in het zuiden van Portugal. Na de boarding zou een groep mannen ‘verstorend gedrag’ hebben vertoond. ‘We kunnen bevestigen dat een groep passagiers die gisteravond (vrijdagavond, red.) met de EZY3163 van Glasgow naar Faro zouden reizen, vóór het opstijgen de toegang tot het vliegtuig werd ontzegd en werd opgewacht door de politie als gevolg van storend gedrag’, zegt een woordvoerder van easyJet in een verklaring aan The Herald. De woordvoerder vult aan dat dit soort incidenten ‘zeer serieus’ genomen worden en dat ‘beledigend en bedreigend gedrag jegens het cabinepersoneel niet getolereerd wordt’.

Politie schiet te hulp

De politie werd dan ook opgetrommeld. ‘Donderdag 20 juni 2024 rond 17.10 uur werden agenten opgeroepen voor een melding van wanorde aan boord van een vliegtuig dat naar Portugal zou vertrekken’, aldus de politie van Schotland. Uiteindelijk assisteerde de politie de cabin crew en haalde 26 mannen uit de A320. ‘Ons cabine- en grondpersoneel is getraind om alle situaties te beoordelen en snel en adequaat te handelen om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de vlucht en andere passagiers op geen enkel moment in gevaar komt’, zegt de woordvoerder van easyJet.

Vertrekken met vertraging

Uiteindelijk kon de A320 alsnog vertrekken in de richting van Faro. Rond de klok van 19:00 uur, tweeënhalf uur later dan gepland, steeg de machine op. Met iets minder dan twee uur vertraging landde die in de Portugese stad. Welke eventuele vervolgstappen tegen de 26 mannen ondernomen worden, is niet bekend.