Verklaring voor betaling voor handbagage

Bij Corendon en Transavia moeten reizigers sinds dit jaar bijbetalen voor handbagage. Reisinfluencer Jelmer de Boer verklaart waarom.

Voorheen dienden passagiers uitsluitend bij te betalen voor ruimbagage. ‘Je ziet het telkens gebeuren. Eerst was alle bagage gratis, toen moest je voor luchtruimbagage betalen. Hierdoor gingen reizigers meer spullen in hun handbagage proppen’, zegt hij in gesprek met Noordhollands Dagblad. Sinds mei dit jaar betalen zij bij Corendon 15 euro per enkele reis voor een tas of rolkoffer in de cabine. Bij Transavia gold hetzelfde concept, maar de dochteronderneming van KLM stapte in april eveneens over op extra betaling voor het meenemen van handbagage.

Te veel handbagage

Transavia liet eerder weten op deze manier reizigers sneller te laten boarden. Daarnaast konden voorheen alle reizigers een rolkoffer meenemen waardoor het risico bestond dat die niet allemaal kwijt konden in de cabine. Als gevolg hiervan diende de handbagage die niet meer paste alsnog gratis in het ruim vervoerd te worden. ‘Hoe vaak zie je wel niet op het vliegveld reizigers die dan toch een te grote rolkoffer blijken te hebben voor handbagage? Je mag minder handbagage mee. Vervolgens proberen de maatschappijen op een andere manier meer geld te verdienen, en gaan ze geld vragen voor handbagage. Het is een race to the bottom. Een soort kat-en-muisspel tussen de reizigers en de maatschappijen’, aldus De Boer.

Europese regels?

Luchtvaartmaatschappijen proberen volgens de reisinfluencer op allerlei manieren de reiziger te overtuigen om te betalen voor een extra service. ‘Ze spelen in op je gemoed met teksten als: wees zeker dat je naast elkaar kan zitten, boek alvast een stoel! Of: wees zeker dat je handbagage niet in het bagageruim hoeft, betaal extra! Hierdoor denken veel reizigers: laten we het toch maar doen, voor de zekerheid’, zegt De Boer, die van deze werkwijze geen hoge pet op heeft. Hij pleit er dan ook voor dat voor alle Europese luchtvaartmaatschappij dezelfde regels voor handbagage gaan gelden.