Duits tripje wordt Nederlandse zweefvlieger fataal

Gisterenmiddag is in Duitsland een Nederlandse zweefvlieger overleden bij een crash.

Een zeventigjarige Nederlander is gisterenmiddag neergestort met zijn zweefvliegtuig nabij het zweefvliegveld Suhl-Goldlauter in de deelstaat Thüringen. De zweefvlieger was de enige inzittende van het vliegtuig. Na het ongeval is nog gepoogd de man te reanimeren maar dat mocht niet baten; hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Volgens de Duitse media was het slachtoffer lid van een Nederlandse reisgroep. Een deel van de groep was tijdens de crash, die rond 12.00 uur plaatsvond, aanwezig op het kleine vliegveld en zodoende getuige van het ongeval. Een crisisteam is naar de plek van het ongeluk gestuurd om getuigen bij te staan, aldus de politiewoordvoerster. De oorzaak van het ongeluk en de hoogte van de val zijn nog onduidelijk. Het onderzoek wordt onder andere uitgevoerd door forensisch technici en experts van de Duitse luchtvaartautoriteit. Naar verluidt kwam het toestel in de problemen bij het opstijgen.