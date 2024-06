Blusvliegtuig botst tegen bomen | Foto’s

Een blusvliegtuig van de Griekse luchtmacht was bezig met het blussen van een natuurbrand in Nafpaktia, Griekenland, toen de botsing plaatsvond.

Door het warme weer woeden er in Griekenland, net als vorig jaar, weer meerdere bos- en natuurbranden. Om het vuur te bestrijden worden blusvliegtuigen en – helikopters ingezet. Dinsdag werd ook brand geconstateerd in Nafpaktia, op het vaste land van Griekenland, ten noorden van de stad Patras. De Griekse luchtmacht assisteerde bij het blussen van de brand en zette een Canadair CL-215-blusvliegtuig in.

Een groot deel van de waterlozingen gingen goed. Na een van de drops kregen de piloten het toestel echter niet op tijd op een veilige hoogte. Als gevolg hiervan botste het vliegtuig met de linkervleugel tegen enkele boomtoppen. De crew deed direct een noodmelding en week uit naar Andravida Air Base. Daar werd de CL-215 grondig geïnspecteerd. Op foto’s is te zien dat het vleugeluiteinde schade opliep. Hoewel de schade op het eerste gezicht niet veel lijkt, had het incident heel anders kunnen aflopen. 2024-06-25: Hellenic Air Force Canadair CL-215 (ID unconfirmed yet) sustained substantial damage to its left wingtip when it struck a pine tree on a low-level, water-dropping run in Nafpaktia, Greece. The pilots safely landed at Andravida Air Base (LGAD) where the CL-215 awaits… pic.twitter.com/5vEFfPSxMj— JACDEC (@JacdecNew) June 26, 2024

Crash

Vorig jaar werd op het Griekse eiland Evia ook een bosbrand met behulp van een CL-215 geblust. Op dat moment filmde de Griekse publieke omroep ERT de manoeuvre. Op de beelden is te zien hoe het blusvliegtuig op de vlammenzee af vloog en water op de brand loosde. Tijdens de lozing trok een van de piloten hard aan de stuurknuppel om de grond te vermijden. De video toont hoe de rechtervleugel van het toestel een boomtop raakte. Als gevolg hiervan kwam een onderdeel los. Waarschijnlijk ging het om de drijver die aan het vleugeleinde zit. De CL-215 maakte vervolgens en scherpe bocht naar rechts, verloor hoogte en stortte neer. De beide piloten overleefden de crash niet.