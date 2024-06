Boeing grote afwezige op Farnborough

Boeing stelt dit jaar geen van zijn commerciële vliegtuigen tentoon op de Farnborough Airshow. Het is voor het eerst in lange tijd.

Het is de eerste keer in 16 jaar dat Boeing zijn lijnvliegtuigen niet tentoonstelt op ‘s werelds op een na grootste luchtvaartshow. Farnborough wisselt elk jaar af met Parijs, de meest bezochte luchtvaartshow, wat betekent dat het de belangrijkste luchtvaartevenement voor 2024 is. De beslissing geen demonstraties uit te voeren komt terwijl Boeing te maken heeft met een aanhoudende crisis in navolging van het incident met Alaska Airlines eerder dit jaar.

Eerder besloot Boeing al geen passagiersvliegtuigen af te vaardigen naar de Singapore Airshow in februari. De beslissing over Farnborough is echter opmerkelijker. Farnborough is namelijk een vaste waarde in de luchtvaartwereld, waar vliegtuigfabrikanten nieuwe toestellen tentoonstellen en deals aankondigen met luchtvaartmaatschappijen.

Boeing geeft in plaats daarvan prioriteit aan het werken aan een veiligheids- en kwaliteitsplan om het vertrouwen van toezichthouders en klanten terug te winnen na het Alaska Airlines 737 Max-incident. In een verklaring aan Business Insider meldt een woordvoerder van Boeing: ‘Ons team is gefocust op de implementatie van ons uitgebreide veiligheids- en kwaliteitsplan en het nakomen van de verplichtingen die we zijn aangegaan tegenover onze klanten.’

Ondanks de keuze van Boeing zal er toch een 787 Dreamliner te zien zijn op Farnborough. Dit toestel wordt echter niet door Boeing zelf gestuurd, maar door Qatar Airways. De maatschappij zal haar geüpgradede QSuite business class tentoonstellen.